¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂèÆó»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿·°æ·ÃÍýÆá ¡ÛÂè£²»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¤¤¤Î¤Á¤Ë¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¿·°æ·ÃÍýÆá¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç·¿Ï¢µÙ¡¢¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤ï¤¿¤·¤ÏÀèÆü¡¢ÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç²È¤Ç²á¤´¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Þ¤ì