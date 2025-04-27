²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥­¥¹¥Î¡¼¥Ü»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ëÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£26Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)½à¡¹·è¾¡¤Ç²£ÉÍFM¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ä¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢27Ê¬¤Ë¥Þ¥Í¤Î¥¤¡¼¥¸¡¼¤Êº¸¥¯¥í¥¹¤òDF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥ó¤¬¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¡£º¸¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ç¥å¥é¥ó¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢