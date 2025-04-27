º´ÅÏ»Ô¤Ç24Æü¸á¸å5»þÈ¾º¢¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¤¬³Á¤ÎÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢27Æü¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å5»þÈ¾º¢¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡ÖÃË¤Î¿Í¤¬Ãæ¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº´ÅÏ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃËÀ­¡Ê77¡Ë¤¬¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤ª¤ê¡¢º´ÅÏ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÈÂÁ÷»þ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢27