ÃËÀ­¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë¹¥¤­¤Ê½÷À­¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À­¤«¤éÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë½÷À­¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢Îø°¦À®½¢¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Î¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤Íß¡×¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Êª»ö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÃËÀ­¤Ï²¿¤«¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½÷À­¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£»Å»ö¤Ç¥­¥é¥­¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¼ñÌ£¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¡¢¤Ò¤¿¤à¤­¤Ê°ì