Éâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿»þ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃËÀ­¤ÏÉ¬»à¤Ëµö¤·¤òÀÁ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¤ÎÈ¿¾Ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©»þ¤ËÃËÀ­¤Ï¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤·¤¿ÃËÀ­¤Î¡È¥´¥á¥ó¡É¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÜ²»¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Éâµ¤Áê¼ê¤Ë¡ÖÀÕÇ¤Å¾²Ç¡×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·¯¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÈ¿¾Ê¤«¤é¤ÎÊÛ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÉâµ¤Áê¼ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã