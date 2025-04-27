»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶­¤È¤Î¶¦À¸Àë¸À¡Ö& EARTH for Nature¡×¤òºöÄê¤·¤¿»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö& EARTH for Nature¡×Æ±Àë¸À¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¡¦ÃÏ°è¤ò°ìÂÎ¤Ç"´Ä¶­"¤ÈÂª¤¨¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤ÄË­¤«¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÆüËÜ¶¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åìµþ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¹­¤²¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡£Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÌó5,000ha¤Î¿¹¤òÊÝÍ­¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¡¢ËèÇ¯Ìó10ËüËÜ¡¢20Ç¯´Ö¤ÎÎß·×¤Ç¤ÏÌó130ËüËÜ¤Î