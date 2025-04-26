¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£ORA³°¿©¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö±ã¡ÁUTAGE¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢³«ËëÆü¸ÂÄê¤Ç¡ÖÄ»¼è¸© ¡ÈÇò¥Ð¥é¤Å¤¯¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¥â¡¼¡ª¡É¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä»¼è¸©»º¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤ÆÍè¾ì¼Ô¤¬¥Ñ¥Õ¥§ºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£¤µ¤é¤Ë´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤¢¤ë¾ïÀßÅ¸¼¨¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî Ä»¼è¸©¥¾¡¼¥ó¡×¤Ë¤ÏÄ»¼èº½µÖ¤Îº½¤¬Éß¤«¤ì¡¢¡ÖÄ»¼èÌµ¸Âº½µÖ¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÄ»¼è¸©¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ëÏ¢ÆüÄ¹¼Ø¤ÎÎó