2025½Õ²Æ¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥È¥á¥¤¥¯¡×¤È¡Ö¥Ä¥ä¥ê¥Ã¥×¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£ÇÉ¼ê¤µ¤è¤ê¾åÉÊ¤µ¡¢¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¸µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¥ß¥å¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¡¢¿°¤Ï¥Ä¥ä´¶¤Ç¼ã¡¹¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´é¤òÂ®¹¶¤Ç±é½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£🌼¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡£¹â¥³¥¹¥Ñ¡Ú¤¦¤ë¤ª¤¤¿°¤ØÆ³¤¯ºÇ¿·¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¡Û£³ÁªÂç¿Í¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥È¥á¥¤¥¯¡×¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤³¤ì