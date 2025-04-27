¥¤¥é¥óÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¹Á¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢14¿Í¤¬»àË´¤·¡¢700¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÄÇ³À­Êª¼Á¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¸í¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹Á¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë½Ö´Ö¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï26Æü¡¢ÆîÉô¥Ð¥ó¥À¥ë¡¦¥¢¥Ã¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¹Á¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë14¿Í¤¬»àË´¤·¡¢700¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤âÈï³²¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»