¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»THEPRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬25Æü¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ò0¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ë°Æ¤ò²Æ¤Î»²±¡Áª¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Êºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º¡¢¸¡Æ¤¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡¢¼óÁêºßÇ¤Ãæ¤Î2012Ç¯¤Ë¾ÃÈñÀÇÁýÀÇ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¸ºÀÇ¤Ë¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ë