¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î£¹³ä°Ê¾å¤¬³¤³°¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¶äºÂ¤Î°ìÉ÷Æ²¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬ÅÔÆâ¤òÊñ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£³·î²¼½Ü¡¢°ìÉ÷Æ²¶äºÂÅìÅ¹¤òË¬¤ì¤¿FRIDAYµ­¼Ô¤Ï¡¢¶Ã¤­¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¸·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆ±Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥º¤¬Î®¤ì¡¢Å¹°÷¤¬¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î£¹³ä°Ê¾å¤¬³¤³°¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢µ­¼Ô¤ò½ü¤¯¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÙÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿½÷À­Æó¿ÍÁÈ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù