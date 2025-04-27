Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ­»ö¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯5·î2Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç»Å»ö¤ä³Ø¹»¤â¤ªµÙ¤ß¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤äÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö½ÂÂÚ¡×¤À¡£È¯¿Ê¤ÈÄä»ß¤òÃ±Ä´¤Ë·«¤ê