¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¸å¤í»Ñ¤â¡ª¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ»ºÚ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»£±Æ´ü´Ö¡¢´°ageha»¨»ï¤«¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ä¼¼Æâ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¤òÅê¹Æ¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£16ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¢17ºÐ¤Ç½Ð»º(À»ºÚ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@seinaaa_0318¤è¤ê)(À»ºÚ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@seinaaa_0318¤è¤ê)(À»ºÚ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@seinaaa_0318¤è¤ê)(À»ºÚ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@seinaaa_0318¤è¤ê)¤³¤Î