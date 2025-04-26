¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿9¹æ¤â¡ÄÂÇÎ¨.185¡¢WAR¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î0.1¡ÚMLB¡Û¥Ä¥¤¥ó¥º 11¡¼4 ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥ß¥Í¥½¥¿¡Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö9¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¼«¿È¤Î¡ÈÂåÌ¾»ì¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¡ÖWAR¡×¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ÈÇ¡Ë¤Ï¤ï¤º¤«0.1¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÈá¤·¤¤¤è¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ê¤¨¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¥È