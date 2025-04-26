²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÈø¥ß¥¨¡Ê78¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ãå¿´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼Â²È¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Î¾®ÁÒ¤Ç¡¢¶µ²Ê½ñ¤ò³Ø¹»¤Ë²·¤¹¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Æ¤¬¤½¤Î»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ¡£¡Ö¾®ÁÒ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡¢²È¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¾¯½÷»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼Ú¶â¤ÎÃ´ÊÝ¤Ë²ÈºâÆ»¶ñ¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤ó¤¹¤È¤«¤ËÀÖ¤¤»æ¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡£¤³¤ì