4·î25Æü¡¢»³ºê¸­¿Í¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÎºÂ¤êSHOT¤â·ÇºÜ»³ºê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖSaint Laurent Collection¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£