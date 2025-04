1977年に公開された『エピソード4/新たなる希望』を皮切りに、時代や世代を超えて世界中から愛され続けている『スター・ウォーズ』シリーズ。劇中で重要な要素として描かれる神秘的な力“フォース”は、シリーズを象徴する名セリフ「フォースと共にあらんことを(May the Force be with you)」で記憶している人も多いはずです。“May the Force”と“May the 4th”の語呂合わせから生まれた5月4日の「スター・ウォーズの日」を記