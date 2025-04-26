¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¹¥í¥Ð¥­¥¢ÂåÉ½MF¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥í¥Ü¥Ä¥«¡Ê30¡Ë¤Ïº£²Æ¥Á¡¼¥à¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡Øtuttomercatoweb.com¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤è¤ê¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ä¥«¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥ÈÁè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥ÆÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à