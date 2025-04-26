¡ØÇÀ¶ÈÃË»Ò¤È¥Þ¥É¥â¥¢¥¼¥ë ¥¤¥Á¥´¤ÈÎø¤Î¼Â¤é¤»Êý 2¡Ù¡Ê´ÅÂôÎÓ¸é¡§¸¶ºî¡¢º´ÁÒ¥¤¥µ¥ß¡§Ì¡²è¡¢ ¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¡¦¤Ê¤Þ»Ò¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û¡ØÇÀ¶ÈÃË»Ò¤È¥Þ¥É¥â¥¢¥¼¥ë ¥¤¥Á¥´¤ÈÎø¤Î¼Â¤é¤»Êý¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à30ºÐÌÜÁ°¤ÇÈà»á¤â¿¦¤â¼º¤Ã¤¿·ÃÎ¤ºÚ¤Ï¡¢Àª¤¤¤ÇÅÄ¼Ë¤Îº§³è¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¡£Ç¯²¼¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÇÀ¶ÈÃË»Ò¡¦Í¥¿¿¤È½Ð²ñ¤¦¤â¡¢¡ÖÇÀ¶È¤Ï¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¼º¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¶õµ¤¤ÏºÇ°­¤Î¾õ¶·¤Ë¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È