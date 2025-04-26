¡þNBA¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1²óÀï¡¦Âè3Àï¥ì¥¤¥«¡¼¥º104¡¼116¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ê2025Ç¯4·î25Æü¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢À¾¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë1²óÀïÂè3Àï¤ÎÅ¨ÃÏ¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò´Þ¤à8ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀÜÀï¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ3ÀïÌÜ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ1¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î»î¹ç¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤âÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¹õ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¬¡¼¥ÉÃåÍÑ¤Î¡È¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡É¥¹