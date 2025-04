【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』のオフィシャルサイト / SNS先行受付がスタート! 多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』が7月6日に神奈川・パシフィコ横浜で開催するワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』のオフィシャルサイト / SNS先行受付が開始となった。特典付きの一般指定席も応募が可能だ。詳細はオフィシャルサイトで。