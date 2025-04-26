「全身性エリテマトーデス（SLE）」は、自己免疫の異常によって全身の臓器や組織に炎症が起こる病気です。xuさん（仮称）は高校2年生のときにSLEと診断されました。本記事では、xuさんの発症から診断、治療、そして病気と共に生きる中での心の支えについて話を聞きました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2024年1月取材。 体験者プロフィール：xuさん（仮称） 20代の女性。高校生