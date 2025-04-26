今日26日(土)は、北海道や東北、九州、沖縄で気圧が低下するでしょう。27日(日)は東北から沖縄で気圧が下がり、仙台や大阪で影響度が大きくなりそうです。28日(月)も全国的に気圧が下がるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。GW前半気圧低下に伴う頭痛やめまいに注意今日26日(土)は、低気圧が近づく、北海道と東北では気圧が低下するでしょう。九州や沖縄でも