アメリカFBIは25日、不法移民をかくまって当局による捜査を妨害したとして、ウィスコンシン州の地裁判事を逮捕したと発表しました。FBIアメリカ連邦捜査局のパテル長官は25日、中西部ウィスコンシン州のハンナ・ドゥガン判事を、不法移民の捜査を妨害した疑いで逮捕したと発表しました。今月18日に逮捕対象であった不法移民の男を当局が拘束しようとした際、故意に男を逃がそうとしたとしています。FBIは「判事の妨害行為によ