¡ãCD Chart Forcus¡ä »²¹Í¡§https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2025-04-28/ 2025Ç¯4·î28ÆüÉÕ¡Ê4·î22ÆüÈ¯É½¡Ë¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏRyosuke Yamada¡ØRED¡Ù¤Ç¡¢¿äÄêÇä¾åËç¿ô¤Ï114,910Ëç¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ2°Ì¤Ë¤ÏMAZZEL¡ØRoyal Straight Flush¡Ù¤¬32,375Ëç¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Û¤«¡¢¥È¥Ã¥×10·÷Æâ¤Î½éÅÐ¾ìºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢5°Ì ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡ØGUITARHYTHM VIII¡Ù¡Ê15,419Ëç¡Ë¡¢7°Ì QUARTET NIGHT¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î