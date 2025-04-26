白泉社は、『ドカ食いダイスキ! もちづきさん』(まるよのかもめ)のコラボカフェを、2025年4月24日〜5月25日の期間、motto cafe 池袋店にて開催する。(c)まるよのかもめ/白泉社期間中は平日・土日祝ともに80分制で、?11:20〜12:40(L.O.12:10)?13:10〜14:30(L.O.14:00)?15:20〜16:40(L.O.16:10)?17:10〜18:30(L.O.18:00)?19:00〜20:20(L.O.19:50)の5つの時間帯に分けて営業される。来店は先着予約制で、「コラボカフェトーキョー」ア