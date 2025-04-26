【navigator order】（福岡何も弾けない博多っ子30代）こんにちは。いつも皆様の素晴らしい投稿を拝見させていただいております。どの投稿も愛に溢れておりニヤニヤしてしまいます。どんな高級料理よりも一番の酒のつまみは愛機だと確信しました。どうしても私も愛を表現したくなり投稿してみました。バンドを始めようと思った中学生時代。親にねだって買ったもらった弦が４本のギター。そうです。ジャズベです。それからベー