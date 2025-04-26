逮捕されたハンナ・デュガン判事=２０１６年/Mike De Sisti/Journal Sentinel/USA Today Network/Imagn Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）米ウィスコンシン州ミルウォーキー郡巡回裁判所の判事が２５日、適切な書類を持たない移民の逮捕逃れをほう助したとして連邦捜査局（ＦＢＩ）に逮捕され、連邦裁判所で訴追された。逮捕されたハンナ・デュガン判事には、妨害容疑および逮捕対象者を隠匿した容疑がかけられている。デュガン