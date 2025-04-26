25日、バチカンのサンピエトロ大聖堂前の広場で、一般弔問のために並ぶ人々（共同）【ローマ共同】ローマ教皇フランシスコの葬儀を翌日に控えたバチカンのサンピエトロ広場では25日、祭壇や参列する各国首脳の席の準備が進められた。「安全上の理由で何も話せない」。広場周辺を含め数十万人の信者らが集まると見込まれており、沿道を封鎖していた警察官や警備員らは表情を引き締め、緊張感を漂わせた。「1、2、3…」。祭壇で