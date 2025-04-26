神奈川県逗子市で２０２２年７月、米兵の男に突き飛ばされるなどして重軽傷を負い、肉体的、精神的苦痛を受けたとして、２０〜６０歳代の男女４人が男を相手取り、慰謝料など計約２１６０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が２５日、横浜地裁であった。藤沢孝彦裁判長は原告の訴えを認め、男に計約１６４５万円の支払いを命じた。判決によると、当時米海軍横須賀基地に所属していた男は２２年７月９日夜、逗子市の海岸近くで４