◇ナ・リーグメッツ―ナショナルズ（2025年4月25日ワシントンDC）メッツは25日（日本時間26日）、敵地でのナショナルズ戦で“疑惑判定”によるトリプルプレーで絶好の得点機を逸した。2点を追う4回、連打で無死一、二塁の好機をつくり6番・ウインカーが一塁線に痛烈な打球を放った。グラウンドで一度、バウンドしたように見えたが、一塁塁審がこの打球を一塁手・ローが直接捕球したと「一直」でアウトの判定。一、二塁の