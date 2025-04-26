西武の渡部聖弥が右足首捻挫から復帰、5打数2安打で打率.426■オリックス 6ー2 西武（26日・ベルーナドーム）右足首の捻挫で戦列を離れていた西武のドラフト2位ルーキー・渡部聖弥外野手が25日、再登録され即、本拠地ベルーナドームで行われたオリックス戦に「3番・左翼」で出場。内野安打2本を放ち、5打数2安打で上々の再スタートを切った。今季出場12試合中、3分の2にあたる8試合でマルチヒットを記録し、今季打率は.426（47打