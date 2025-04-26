◆米女子プロゴルフツアー今季メジャー第１戦シェブロン選手権第２日（２５日、米テキサス州・カールトンウッズ・クラブ＝６９１１ヤード、パー７２）第２ラウンドは霧の影響で１時間半遅れてスタート。山下美夢有（みゆう、花王）は４バーディー、２ボギーの７０と伸ばし、通算１アンダーで決勝ラウンド進出を確実にした。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷの取材に応じ「バーディーを取った次にボギーを打ってしまった