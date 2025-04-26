商業捕鯨を行う「関鯨丸」は、初めてオホーツク海でナガスクジラを捕獲しました。【映像】捕獲されたナガスクジラ「関鯨丸」は2024年3月、73年ぶりに建造された国産の捕鯨母船です。21日に山口県の下関港を出航し、日本海を経由して初めてオホーツク海へ向け出航しました。24日にオホーツク海に入り、翌日の25日にナガスクジラ1頭を捕獲したということです。大きさは体長18.6メートル、体重は36.6トンです。ナガスクジラは