弁護士の阪口徳雄（さかぐち・とくお）氏が２４日、心筋梗塞(こうそく)で死去した。８２歳だった。葬儀・告別式は２７日午前１１時、奈良市学園朝日町２の５泉屋メモリアルホール奈良学園前。喪主は長男、浩徳氏。学校法人「森友学園」への国有地売却を巡る問題で財務省幹部を刑事告発し、文書開示請求訴訟の弁護団に参加。政治資金オンブズマンの活動にも関わった。