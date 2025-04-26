【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は25日、サウジアラビアのジッダで準々決勝が行われ、アルヒラル（サウジアラビア）が光州（韓国）に7―0で大勝し、準決勝へ進んだ。