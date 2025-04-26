1日限定です！特急「あしかが大藤西船橋号」が29日に運行JR東日本は「春の臨時列車」として、2025年4月29日（火・祝）に西船橋〜足利間で特急「あしかが大藤西船橋号」を運行します。E257系電車（画像：写真AC）全区間を乗車した場合の所要時間は約2時間30分です。途中停車駅は新松戸、南流山、吉川美南、南越谷、南浦和、大宮、あしかがフラワーパーク。大宮駅からあしかがフラワーパーク駅までは、時刻表上ではノンストップ