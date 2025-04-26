ごちゃつきがちな冷蔵庫。こまごまとしたものを収納するためのグッズは100均でも定番ですが、形が複雑だったり、価格が数百円のものが多い印象…。そんな中、なんとセリアでとても使いやすいアイテムを発見しました！構造がシンプルで設置しやすく、お手入れも楽。清潔感のある白なので中身もしっかり隠してくれますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：冷蔵庫棚吊り収納ラック価格：￥110（税込）サイズ（約）：22.0cm×