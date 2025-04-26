男性は言葉での愛情表現を苦手で「好き」や「愛してる」といった言葉をなかなか言わないものです。そこで今回は、男性が「好きな女性にしか」言わないこと紹介。ズバリ「好き」という意味で言ってきています。「君の声が聞きたかった」好きな男性から突然電話がかかってくるとドキッとしますよね。しかし、男性の気持ちを確かめたいなら、落ち着いて「どうしたの？」と聞いてみましょう。男性から「君の声が聞きたかった」と言われ