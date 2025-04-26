◇ナ・リーグメッツ―ナショナルズ（2025年4月25日ワシントンDC）メッツの千賀滉大投手（32）が25日（日本時間26日）、敵地でのナショナルズ戦に先発。連続無失点が20回1/3で止まった。初回は1死から2番・ウッドに中前打を許したが後続を打ち取り、まずまずの立ち上がりを見せた。2回は先頭・ガルシアに中前打を許したものの続くベルをニゴロ併殺。ところが、次打者・クルーズに左翼線への二塁打を許すと、続くテナに