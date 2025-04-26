現在、7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で随時発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。2児の子育てに奮闘しながらも、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。今回は、この春からの新生活に向けて経験した人も多いであろう引っ越しに関するお話をお伝えします。はなゆい家は旦那さん