◆米女子プロゴルフツアー今季メジャー第１戦シェブロン選手権第２日（２５日、米テキサス州・カールトンウッズ・クラブ＝６９１１ヤード、パー７２）第２ラウンドは霧の影響で１時間半遅れてスタート。昨季日本の年間女王で６１位から出た竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は３バーディー、１ボギーの７０と伸ばし、通算１アンダーで予選突破を確実にした。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷの取材に応じ「スタート