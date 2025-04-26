年収1000万円以上を稼いでいた大企業出身の転職希望者。希望条件は「年収1000円以上」。すんなりといけばいいが、特に35歳以上のミドル世代の場合は大きな落とし穴もある。ミドル世代専門転職コンサルタント・黒田真行氏の著書 『いつでも会社を辞められる自分になる』 （サンマーク出版）より一部抜粋、再構成してお届けする。「循環的失業」と「構造的失業」景気が変動すると、求人は増えたり、減ったりします。こうした景気の変