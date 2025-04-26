「農家を守るために、コメの値段は上がっても仕方ない」という意見がある。本当にそうなのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「コメ農家の時給は10円とする農水省の統計があるが、この数字にはカラクリがある。コメの値段が上がっても農水省とJA農協の利益にしかならない」という――。写真＝iStock.com／tdub303※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tdub303■「時給10円」のカラクリコメの騰貴が国民生