火のエレメント（おひつじ座・しし座・いて座）面食い度65％あなたは見た目も大事にしますが、成長性や家庭的かどうかも重視する欲張りなタイプ。あなたにとっては、容姿は良いに越したことはありませんが、本音のガチンコで付き合える相手を望んでいるのです。イメージは「家族」的な存在かもしれません。そのため、将来家庭をつくったら、いいパートナー・親になるような雰囲気を持っている相手に本能的に弱いといえます。そのた