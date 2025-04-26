岐阜の喫茶店事情がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】この豪華さ！盛り付けも綺麗です 「岐阜の喫茶でコーヒー頼んだらどえりゃー事になったわ」 とその模様を紹介したのは“ドヤ街探訪家”として活動するニュー伊吹さん（@ibukiinterpress）。 喫茶店でホットコーヒーを注文しただけなのに、メロン、バナナ、キウイ、オレンジなどフルーツ盛り合わせと、おまけにバタ&#125