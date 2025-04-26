シンガーソングライターのブルース・スプリングスティーン（75）が自身の伝記映画の撮影現場を訪れた。ジェレミー・アレン・ホワイト主演の『デリバー・ミー・フロム・ノーウェア』の撮影を見たブルースは、祖母の家の再現を目の当たりにし、楽しんだという。 【写真】ブルース本人から絶賛された俳優ジェレミー・アレン・ホワイト バラエティ誌のポッド