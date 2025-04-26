◇プロ野球セ・リーグ阪神4−1巨人(25日、甲子園球場)阪神は5連勝を飾り、広島を抜いて首位に浮上。藤川球児監督は、9回の守りでの打球には独特の言い回しで表現しました。初回に大山悠輔選手のタイムリーで先制すると、3回には佐藤輝明選手の8号3ランで追加点。森下翔太選手も3安打を放つなど、クリーンアップが躍動します。投げては村上頌樹投手が8回1失点の力投で、4勝目を手にしました。球団は、前日24日に通算320勝をあげた