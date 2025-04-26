「阪神４−１巨人」（２５日、甲子園球場）阪神ＯＢの江夏豊氏（７６）が２５日、「ＴｉｇｅｒｓＬｅｇｅｎｄｓＤａｙ」となった試合前のファーストピッチセレモニーにサプライズで登場。聖地に立ったのは２０１５年８月３０日のレジェンドデー以来１０年ぶりとなった。車椅子に座り、酸素吸入機をつけてグラウンドに入った江夏氏。サプライズ登場にスタンドからは大歓声がわき起こった。マウンド付近で自ら立ち上がった