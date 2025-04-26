使い道をあえて決めない休暇をとり、仕事からしばらく離れて心身をリフレッシュする「サバティカル」を取り入れる企業が、日本でも少しずつ増えてきています。そんななか、あさぎエマさんは思いきって仕事を辞め、夫婦でサバティカルに挑戦。その実体験を描いた漫画『共働き夫婦のサバティカル日記』をnoteに投稿し、注目を集めました。【漫画】無職生活…夫は不安にならないの？「共働き夫婦のサバティカル日記」全編を読む夫婦